Πενσιλβάνια: 5 νεκροί, 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία

Επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

Ερευνα θα προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Η R.M. Palmer Company ιδρύθηκε το 1948. Απασχολεί 850 εργαζομένους.

JUST IN: Massive explosion, MULTIPLE PEOPLE TRAPPED at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania..

pic.twitter.com/AXwssOunHY

— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 24, 2023