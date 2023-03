Στην Κριμαία ο Πούτιν για τα 9 χρόνια από την προσάρτηση - Μια ημέρα μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κριμαία, με αφορμή την ένατη επέτειο της προσάρτησής της στη Ρωσία.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε ένα σύντομο απόσπασμα του Πούτιν με καθημερινό ντύσιμο να περπατά με μια ομάδα αξιωματούχων. Ο Πούτιν επισκέφτηκε την Κριμαία μία ημέρα μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Δείτε βίντεο από την επίσκεψη του Πούτιν στην Κριμαία

#BREAKING Putin visit annexed Crimea, a day after the ICC issued an arrest warrant against him, for marking the ninth year to its annexation from #Ukraine pic.twitter.com/v0REgTmVxp

