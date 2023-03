Οι ΗΠΑ καλούν τον Ρώσο πρεσβευτή για το επεισόδιο με το drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα κληθεί σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον μετά το επεισόδιο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, με αιτία την κατάρριψη από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 ενός αμερικανικού στρατιωτικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα μετέφερε ισχυρό μήνυμα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους συμμάχους και τους εταίρους τους για το περιστατικό και την κατάρριψη αμερικανικού drone, δήλωσε ο Πράις στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης.

Το Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συγκρούστηκε σήμερα το απόγευμα με αμερικανικό drone πάνω από την Μαύρη Θάλασσα.

Όπως ανέφερε το Πεντάγωνο, ένα ρωσικό μαχητικό κατέρριψε ένα αμερικανικό drone αφού πρώτα προκάλεσε ζημιά στην προπέλα ενός άλλου drone MQ-9 Reaper.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Reaper και δύο αεροσκάφη SU-27 Flanker επιχειρούσαν πάνω από διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη πέταξε «σκόπιμα μπροστά και πέταξε καύσιμα μπροστά από το μη επανδρωμένο drone» σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Στη συνέχεια, ένας από τους πίδακες «κατέστρεψε την προπέλα του Reaper, η οποία είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του drone», είπε ο αξιωματούχος. Η ζημιά στην προπέλα ανάγκασε τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το Reaper σε διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα.

JUST IN: @US_EUCOM says 2 Russian Su-27 Flanker fighter jets dumped fuel, then collided w a US MQ-9 Reaper drone operating within international airspace over the Black Sea today,causing the drone to crash. pic.twitter.com/tLEiy8YYMJ

— W.J. Hennigan (@wjhenn) March 14, 2023