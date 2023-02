Βρετανία: Με δελτίο ψωνίζουν από σήμερα λαχανικά οι καταναλωτές - Άδειασαν τα ράφια από τις ελλείψεις

Από σήμερα οι καταναλωτές στη Βρετανία θα ψωνίζουν με δελτίο τα λαχανικά σε κάποια σούπερ μάρκετ μιας και η αλυσίδα «Asda» θέτει περιορισμούς τριών τεμαχίων ανά προϊόν στις αγορές φρούτων και λαχανικών. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια, μαρούλια, συσκευασμένες σαλάτες, μπρόκολα και κουνουπίδια. Πρόκειται για τα σούπερ μάρκετ με το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη Βρετανία μετά την Tesco και τη Sainsbury’s. Αντίστοιχα μέτρα υιοθετεί και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Morrisons, με όριο δύο τεμαχίων ανά πελάτη σε πιπεριές, μαρούλια, ντομάτες και αγγούρια.

Το γεγονός ότι οι Βρετανοί καταναλωτές θα ψωνίζουν με δελτίο τα λαχανικά προκαλεί την έντονη δυσαρέσκειά τους με τις αρχές να επικαλούνται «προβλήματα προμηθειών» σχετικά με προϊόντα από τη Νότια Ισπανία και τη Βόρεια Αφρική, σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα «Independent».

So despite my best intentions I couldn’t have salad for dinner last night. ⁦ @Morrisons ⁩ what is going on in #Totnes ?? Supply chains? Staff shortages? Imports…?? pic.twitter.com/wBj0rqmDkV

Αυτές οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επηρεάζονται επίσης από την έλλειψη ντομάτας ως αποτέλεσμα της κακής σοδειάς στη Νότια Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με τους επικεφαλής των σούπερ μάρκετ, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από τη χαμηλότερη χειμερινή παραγωγή σε θερμοκήπια στη Βρετανία και στην Ολλανδία λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Φόβοι για δελτίο σε λαχανικά και φρούτα και από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Την ίδια ώρα, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», εκφράζονται φόβοι ότι το δελτίο στα λαχανικά θα εφαρμοστεί και από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι ελλείψεις αποδίδονται στις άσχημες καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα στις μεταφορές κυρίως σε Ισπανία και Μαρόκο. Αλλά και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας για τους παραγωγούς επηρεάζει επίσης τις ελλείψεις τροφίμων.

«Το Brexit απέτυχε», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, ενώ πολλοί έσπευσαν να ανεβάσουν φωτογραφίες από άδεια ράφια σούπερ μάρκετ στην περιοχή τους. Επιπλέον οι καταναλωτές που πρόλαβαν να γεμίσουν το καλάθι τους με τα απαραίτητα φρούτα και λαχανικά, διαπίστωσαν ότι οι τιμές σε ορισμένα τρόφιμα είχαν τριπλασιαστεί, όπως σχολιάζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Asda and Morrisons are putting limits on purchases of some fruit and vegetables as supermarkets face shortages of fresh produce.

Andrew Opie from the British Retail Consortium spoke to #BBCBreakfasthttps://t.co/9BRKxlOLQL pic.twitter.com/GLM9AkZQXz

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 22, 2023