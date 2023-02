Τουρκία - Απίστευτη εικόνα: Κτίριο ανασηκώθηκε από τον σεισμό και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Ο σεισμός στην Τουρκία, πέρα από τα τουλάχιστον 36.000 θύματα μέχρι στιγμής, έχει προκαλέσει απίστευτες εικόνες από την ισχύ του.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από την πόλη Αντιγιαμάν, όπου ένα σπίτι ανασηκώθηκε από τον σεισμό και «προσγειώθηκε» πάνω σε τρία αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα δίπλα του!

Η εικόνα είναι πραγματικά σοκαριστική. H πόλη υπέστη τεράστιες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.

Adıyaman, Turkey. One of the most damaged by the earthquake cities.

The buildings have literally “stepped” onto the cars that were parked nearby.

Hundreds of buildings in the city became rubble.

📷: TRT Haber. pic.twitter.com/RdjGhNKNms

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 13, 2023