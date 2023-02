Σε "σαλούν" μετατράπηκε η Βούλη του Ισραήλ - Βουλευτές πλακώθηκαν στο ξύλο με την ασφάλεια

Χαμός έγινε το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το νομοσχεδίο για αλλαγές στο δικαστικό σύστημα που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Στο κοινοβούλιο ξέσπασε ένταση, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναζαν «ντροπή» και «αίσχος» καθώς το εν λόγω νομοσχέδιο προκαλεί αντιδράσεις με πρόβλεψη για απαγόρευση στο Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέπει νόμους που κρίνει αντισυνταγματικούς.

#BREAKING Violent scenes in Israel parliament during a debate on the judicial plan pic.twitter.com/v1fgBafYdc

— Guy Elster (@guyelster) February 13, 2023