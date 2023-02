Μετά το κινεζικό μπαλόνι, ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε «ιπτάμενο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα - Σε συναγερμό ο Λευκός Οίκος

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Παρασκευή ένα «άγνωστο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα με διαταγή του προέδρου Μπάιντεν.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ήταν κατασκοπευτικό μπαλόνι, πετούσε όμως σε ύψος (40.000 πόδια) που δυνητικά θα το έκανε κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία, όπως ανέφερε το Πεντάγωνο.

Η εντολή του Μπάιντεν για την κατάρριψη δόθηκε για κάθε ενδεχόμενο.

BREAKING: The White House confirms another flying object was shot down off the coast of Alaska about an hour ago. pic.twitter.com/Rc3bo7yqtm

— Forbes (@Forbes) February 10, 2023