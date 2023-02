Επτά τραυματίες από επίθεση με αυτοκίνητο στην Ιερουσαλήμ - Σε κρίσιμη κατάσταση 2 παιδιά

Επτά άνθρωποι, μεταξύ τους και δύο παιδιά, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Ιερουσαλήμ, μετά από επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος έριξε το όχημα που οδηγούσε εναντίον ανθρώπων που περιμέναν σε στάση λεωφορείου, στη συνοικία Ramot.

Ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών.

There was a terrorist attack now in Ramot in Jerusalem. 7 people are injured and 2 are children in a critical condition.

The terrorist rammed into pedestrians with his car. The terrorist was shot dead as you see in the video.

More footage : https://t.co/ehpr58QnTa pic.twitter.com/2JO6jMnnzQ

— Documenting Israel (@israelmuse) February 10, 2023