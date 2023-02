Σεισμός Συρία: Συγκινητικό βίντεο με 7χρονη στα συντρίμμια να προστατεύει το κεφάλι του αδελφού της επί 17 ώρες (video)

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας και απεικονίζει την προσπάθεια ενός μικρού κοριτσιού να προστατεύσει τον μικρό της αδελφό της, τη στιγμή που και οι δύο είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε μετά τον φονικό σεισμό που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία.

Το 7χρονο κοριτσάκι στη Συρία μαζί με τον αδελφό της αντικρίζουν με συγκίνηση τους διασώστες οι οποίοι τους βρήκαν και επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό τους. Το μικρό κοριτσάκι ακούγεται να λέει «δεν θέλω παιχνίδια, θέλω να μας βγάλετε από εδώ».

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Mohamad Safa, ο οποίος μοιράστηκε σχετική φωτογραφία στο Twitter, σημείωσε ότι το δίδυμο παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για 17 ώρες και κατάφερε να βγει με ασφάλεια.

«Το 7χρονο κοριτσάκι που κράτησε το χέρι της στο κεφάλι του μικρού της αδερφού για να τον προστατεύσει ενώ ήταν κάτω από τα ερείπια για 17 ώρες, τα κατάφερε με ασφάλεια. Δεν βλέπω κανέναν να μοιράζεται. Αν ήταν νεκρή θα μοιράζονταν όλοι! Μοιραστείτε τη θετικότητα…», έγραψε το tweet του.

Δείτε την ανάρτησή του:

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother’s head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity… pic.twitter.com/J2sU5A5uvO

— Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023