Βίντεο με τη δραματική διάσωση παιδιού από τα συντρίμμια στη Συρία

Η δραματική διάσωση τρααυματισμένου παιδιού στη Συρία – Δείτε το βίντεο

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7

— Reuters (@Reuters) February 6, 2023