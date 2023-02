ΗΠΑ: Είναι πιθανόν να καταρριφθεί το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι - Βρίσκεται στα 60.000 πόδια πάνω από τις κεντρικές πολιτείες

Ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ άλλαξε πορεία και πλέον πετά προς τα ανατολικά, περίπου 60.000 πόδια πάνω από το κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον αμερικανικό εναέριο χώρο για λίγες ακόμη ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου στρατηγός Πάτρικ Ράιντερ αρνήθηκε να διευκρινίσει πού ακριβώς βρίσκεται το μπαλόνι, λέγοντας ότι δεν θέλει να μπει σε έναν κύκλο ενημερώσεων «ώρα με την ώρα».

Τόνισε πως το μπαλόνι έχει ένα μεγάλο ωφέλιμο φορτίο και κάτω από αυτό υπάρχει ένα εξάρτημα παρακολούθησης.

Συμπλήρωσε ότι δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τους ανθρώπους στο έδαφος, πως όσοι θέλουν μπορούν να κοιτούν ψηλά στον ουρανό και πως το Πεντάγωνο δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι το μπαλόνι φέρει πυρηνικό ή ραδιενεργό υλικό.

Αν και το Πεκίνο ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τις ΗΠΑ, μιλώντας για ένα «μη στρατιωτικό» αερόπλοιο που παρασύρθηκε στον αμερικανικό εναέριο χώρο αφού παρεξέκλινε της προβλεπόμενης πορείας του, το συμβάν πυροδότησε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να αναβάλλει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα.

Reporter: “If the [Chinese spy balloon] is violating our airspace, why not take it down?”

Pentagon Spox: “We assessed that it does not pose a risk to people on the ground as it is traversing the continental United States.” pic.twitter.com/xG65dLhjbq

