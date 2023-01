Επίθεση με σπαθί σαμουράι μέσα σε εκκλησία στην Ισπανία με έναν νεκρό και τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση άνδρα με σπαθί σαμουράι σε δύο εκκλησίες στη νοτιοανατολική Ισπανίας, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo επικαλούμενη αστυνομικές πηγές.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πόλη Αλγεθίρας, στο Καντίθ, με τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία κάνουν λόγο για τζιχαντιστική επίθεση.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ο δράστης να φεύγει από το σημείο:

DEVELOPING: Video appears to show the suspect involved in a probable terror attack on a church in Cádiz, Spain. At least 1 dead, 4 injured. pic.twitter.com/HtM3bg7SWY

— UA News (@UrgentAlertNews) January 25, 2023