Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες στο Νεπάλ (video)

Aεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες -68 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα- συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Yeti Airlines, στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα Κατμαντού προς την Ποχάρα.

Yeti Airlines crashes at Pokhara. A recurring incident in aviation safety raises question again in Nepal skies! Rest in peace to the departed souls. 💐 #yetiairlines #pokhara #rip pic.twitter.com/b2p38yr3qW

— Paras Shrestha (@Paras156) January 15, 2023