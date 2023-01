Καλπάζει η Covid-19 στην Κίνα – "Γονατίζουν" τα γραφεία τελετών - Διαφάνεια ζητεί η διεθνής κοινότητα - Στην αντεπίθεση η Κίνα

Ανησυχητικές φωτογραφίες από την πρωτεύουσα της Κίνας αποκαλύπτουν την έκταση της υγειονομικής κρίσης με το τσουνάμι κρουσμάτων του κορωνοϊού, που προσπαθεί να αποκρύψει το Πεκίνο.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ένα γραφείο κηδειών στο Πεκίνο να ανοίγει δρόμο για περισσότερες αφίξεις θυμάτων της Covid-19. Στις φωτογραφίες της Maxar Technologies που δημοσιεύει η Washington Post διακρίνεται κομμάτι γης με χλοοτάπητα καθαρισμένο και στρωμένο για να ανοίξει ο δρόμος για έναν νέο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, με το σχέδιο να υλοποιείται βιαστικά σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην πρωτεύουσα της Κίνας φιλοξενούσε περισσότερα από 100 αυτοκίνητα και πολλά ακόμη παρατεταγμένα στο δρόμο και μέσα στο χώρο των εγκαταστάσεων – μια έντονη αντίθεση με την ησυχία που επικρατούσε μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

EXCLUSIVE: Satellite imagery and newly verified footage show packed crematoriums across China as covid surges — suggesting the country’s death toll is far higher than the government says. https://t.co/nVEyurTFIH

— Samuel Oakford (@samueloakford) January 9, 2023