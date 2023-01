Αποφυλακίστηκε η πιο επικίνδυνη κατάσκοπος στην ιστορία των ΗΠΑ - Ήταν υψηλόβαθμη αξιωματούχος αλλά δούλευε για την Κούβα

Mία υψηλόβαθμη Αμερικανίδα αξιωματούχος που αποδεδειγμένα κατασκόπευε για λογαριασμό της Κούβας αποφυλακίστηκε πρόωρα, αφού πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες σε φυλακή στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την Άνα Μπελέν Μόντες, η οποία δήλωσε ένοχη το 2002 για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη κατασκοπείας, αφού κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε την ηγετική της θέση ως αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA) για να διαρρεύσει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων ορισμένων κατασκόπων των ΗΠΑ, στην Αβάνα. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης σε ηλικία 45 ετών.

Η Μόντες, που σήμερα είναι 65 ετών, αφέθηκε ελεύθερη την Παρασκευή, ανακοίνωσε το γραφείο φυλακών των ΗΠΑ, μεταδίδει το BBC.

Ana Montes – among the best-known #ColdWar #spies caught by the US – has been released from prison after more than 20 years in custody. https://t.co/jbuqvLmJHg

Η Μόντες κάρφωσε 4 Αμερικανούς κατασκόπους στην Κούβα

Αμερικανίδα πολίτης με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, η Μόντες άρχισε να εργάζεται για την DIA το 1985 και ανέβηκε γρήγορα στις βαθμίδες της και έγινε η κορυφαία αναλύτρια της υπηρεσίας για την Κούβα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Μόντες λάμβανε κωδικοποιημένα μηνύματα από την Αβάνα μέσω ραδιοφώνου βραχέων κυμάτων, τα οποία πληκτρολογούσε σε ένα φορητό υπολογιστή με εξοπλισμό αποκρυπτογράφησης για να τα μεταφράσει σε κείμενο.

Κατηγορήθηκε ότι παρείχε την ταυτότητα τεσσάρων κατασκόπων των ΗΠΑ στην Κούβα, καθώς και άλλες απόρρητες πληροφορίες.

Η Montes συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2001, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλουν στο Αφγανιστάν. Ο δικηγόρος της, ένας κορυφαίος ειδικός σε θέματα κατασκοπείας, δήλωσε ότι συνεργάστηκε ανεπιφύλακτα.

Κατά την καταδίκη της ένα χρόνο αργότερα, η Μόντες υποστήριξε ότι είχε υπακούσει στη συνείδησή της και ότι η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κούβας ήταν σκληρή και άδικη. «Αισθάνθηκα ηθικά υποχρεωμένη να βοηθήσω το νησί να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις προσπάθειές μας να του επιβάλουμε τις αξίες μας και το πολιτικό μας σύστημα», είπε.

One of the most damaging spies in US history, Ana Montes was released from prison on Friday. For 17 years, she quietly shared intel w Cuba, who very likely shared it w Russia. Insights from retired FBI agent @petelapp, who led operations to break into her home to gather evidence. pic.twitter.com/HkwFJOqE4X

— Sasha Ingber (@SashaIngber) January 7, 2023