Πέθανε ο τελευταίος εν ζωή αστροναύτης του «Apollo 7» Ουόλτερ Κάνινγκχαμ - Το αντίο της NASA

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (3/1) στο Χιούστον των ΗΠΑ o αστροναύτης Oυόλτερ Κάνινγκχαμ (Walter Cunningham), ο οποίος ήταν ο τελευταίος εν ζωή αστροναύτης που συμμετείχε στην αποστολή της Nasa «Apollo 7», της πρώτης αποστολής της NASA που μεταδόθηκε ζωντανά.

Το Apollo 7 εκτοξεύτηκε στις 11/10/1968 και άνοιξε το δρόμο για την προσεδάφιση στη σελήνη από το Apollo 11, λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Ιουλίου του 1969. Έξι ώρες μετά την προσσελήνωση, στις 21 Ιουλίου, ο Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης.

Ο Κάνινγκχαμ ήταν ο πιλότος της σεληνάκατου του Apollo 7, και συνοδευόταν από τον πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Walter Schirra και τον ταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας Donn Eisele.

Η NASA επιβεβαίωσε τον θάνατο του Κάνινγκχαμ και δήλωσε ότι ήταν «καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος της προσελήνωσης».Η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος αποχαιρέτισε τον αστροναύτη της με ένα συγκινητικό βίντεο.

Αφού αποσύρθηκε από τη NASA το 1971, ο Κάνινγκχαμ έγινε δημόσιος σχολιαστής και ραδιοφωνικός παρουσιαστής.

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.

Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing’s program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7

