Πάνω από 80 τραυματίες και 13 νεκροί από χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία

Το θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 80 προκάλεσαν οι πρόσφατες σφοδρές χιονοπτώσεις στις βόρειες περιοχές της Ιαπωνίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, ενώ περισσότερα από 10.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

Οι χιονοθύελλες και τα κύματα με μεγάλο ύψος στις βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και κατά μήκος της ακτής της θάλασσας της Ιαπωνίας, είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν χιονοπτώσεις ύψους 60 εκατοστών, όπως προειδοποίησε τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

🇯🇵In Japan due to heavy snowfall more than 18 thousand people were left without electricity and heat

The height of snow cover by noon in some areas of Yamagata prefecture – 229 cm, in Aomori – 193 cm, Niigata – 170 cm, Hokkaido – 154 cm, Fukushima – 148 cm. pic.twitter.com/IX3UciKgF4

— Yves (@YvesUitGent) December 20, 2022