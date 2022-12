Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι, άρχισε η συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν

Ξεκίνησε η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, συναντιέται με τον Αμερικανό ομόλογό του κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα του.

BREAKING: Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy has arrived at the White House and is greeted by President Joe Biden and US First Lady Jill Biden.

— Sky News (@SkyNews) December 21, 2022