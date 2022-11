Κατολισθήσεις προκάλεσαν το θάνατο δύο ατόμων στη Βραζιλία - Τουλάχιστον 30 αγνοούμενοι

Δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα έπειτα από κατολίσθηση σε δρόμο στη νότια Βραζιλία, με τα σωστικά συνεργεία να υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον τριάντα, έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση.

Έπειτα από τις καταιγίδες, ένα ποτάμι λάσπης παρέσυρε περίπου 20 αυτοκίνητα και φορτηγά σε δρόμο στην Πολιτεία Παρανά. Η λάσπη παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της, καλύπτοντας τον δρόμο σε μήκος πολλών δεκάδων μέτρων. Στο βάθος διακρίνονται τα διαλυμένα οχήματα.

Συνολικά έξι άνθρωποι διασώθηκαν, λόγω της κακοκαιρίας όμως οι έρευνες καθυστέρησαν. Ο αριθμός των αγνοουμένων είναι προς το παρόν πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί.

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό επειδή το κάθε όχημα μπορεί να μεταφέρει από ένα μέχρι πέντε άτομα. Υποθέτουμε ότι είναι 30-50 αγνοούμενοι», εξήγησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, Μανουέλ Βάσκο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο δήμαρχος της Γκουαρατούμπα, της κοντινότερης πόλης, είναι ένας από αυτούς που επέζησαν. «Ήταν τρομερό, έπεσε επάνω μας το βουνό και παρέσυρε όλα τα αυτοκίνητα. Ζούμε χάρη στον Θεό», είπε ο Ρομπέρτο Τζούστους, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με έναν συνεργάτη του τη στιγμή της καταστροφής.

Heavy rains in Brazil

Landslide on BR-376: Firefighters estimate between 30 and 50 missing https://t.co/9cpvzGMIwM pic.twitter.com/lPHHA0sXnG

— Исайяс 🇧🇷 – #PátriaAmadaBrasil – B.G (@IsaiasMBGA) November 30, 2022