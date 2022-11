ΗΠΑ: Εξερράγη το ηφαίστειο Μάουνα Λόα στη Χαβάη - Το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο

Ειδοποίηση για την έκρηξη του ηφαιστείου Μάουνα Λόα στην Χαβάη, του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου στον κόσμο, εξέδωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Αυτήν την στιγμή, οι ροές της λάβας συγκρατούνται στην περιοχή της κορυφής και δεν απειλούν κοινότητες στις πλαγιές του ηφαιστείου», διευκρινίζεται στην ειδοποίηση.

Timelapse of Mauna Loa so far, from 2346 to 0116 from @USGSVolcanoes webcam #maunaloa #volcano pic.twitter.com/bhLGaa4w1Q

— Katerina Bell (@Lysaldia) November 28, 2022