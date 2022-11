Μία νεκρή και τουλάχιστον 11 αγνοούμενοι στην Ίσκια της Ιταλίας μετά τις πλημμύρες

Μια νεκρή και τουλάχιστον έντεκα είναι οι αγνοούμενοι έπειτα από το κύματος κακοκαιρίας που έπληξε χθες το νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν νεκρή, χθες βράδυ, μια 30χρονη γυναίκα η οποία εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα της περιοχής. Ο σύντροφός της αγνοείται στην περιοχή Κασαμίτσιολα, όπου οι πυροσβέστες, μαζί με την Πολιτική Προστασία, συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους.

Στις 11 ώρα Ιταλίας, σήμερα το πρωί, το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης συνεδριάζει ώστε να κηρύξει την Ίσκια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επισπευσθεί η λήψη περαιτέρω μέτρων για την παροχή βοήθειας. Σε μια πρώτη φάση, αναμένεται να διατεθούν δυο εκατομμύρια ευρώ.

Στο νησί συνεχίζει να πνέει ισχυρός άνεμος, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Οι ελπίδες να μπορέσουν να βρεθούν επιζώντες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, αλλά καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, σκάβοντας κάτω από την λάσπη και τα συντρίμμια.

Συνολικά, μέχρι αυτή τη στιγμή, 150 κάτοικοι του νησιού εγκατέλειψαν τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές. Η κύρια κατολίσθηση σημειώθηκε στον λόφο Επομέο, στο σημείο ακριβώς όπου είχαν καταγραφεί μεγάλες καταστροφές τον Νοέμβριο του 2009, οι οποίες είχαν προκαλέσει τον θάνατο ενός 15χρονου κοριτσιού.

Παράλληλα το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το λαό και την κυβέρνηση της Ιταλίας για την κατολίσθηση στην Ίσκια.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος από την κατολίσθηση στην Ίσκια της Ιταλίας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. «Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι στους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία» επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει «αλληλεγγύη προς το λαό και την κυβέρνηση της φίλης μας Ιταλίας».

Heartfelt condolences to the family of the victim of the landslide in #Ischia, Italy. At this difficult time, our thoughts go out to the missing, the injured & the rescue crews. We extend our solidarity w/ the people & Government of our friend #Italy pic.twitter.com/iC9WgWr7Zb

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 27, 2022