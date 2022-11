Αυστραλία: 2.500 άνθρωποι φωτογραφήθηκαν γυμνοί - Ηχηρό μήνυμα για τον καρκίνο του δέρματος [εικόνες και βίντεο]

Περίπου 2.500 άνθρωποι έβγαλαν τα ρούχα τους στην Αυστραλία, προκειμένου να ποζάρουν για τον Αμερικανό φωτογράφο Σπένσερ Τούνικ, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τον καρκίνο του δέρματος.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανακηρύχθηκε παραλία γυμνιστών, καθώς πριν αλλάξει η αυστραλιανή νομοθεσία δεν επιτρεπόταν το δημόσιο γυμνό στην παραλία.

Ο Τούνικ, γνωστός για τις μαζικές γυμνές φωτογραφήσεις σε παγκόσμια ορόσημα, χρησιμοποίησε ένα μεγάφωνο για να δώσει κατευθύνσεις για διάφορες πόζες στους παρευρισκόμενους σε διάφορες πόζες στην παραλία Bondi, προτού πολλοί κάνουν γυμνή βουτιά στον ωκεανό.

Το πλήθος των 2.500 ατόμων αντιπροσώπευε κατά προσέγγιση τον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο του δέρματος κάθε χρόνο στην Αυστραλία.

Μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα η παραλία είχε πλημμυρίσει από φως και ο Σπένσερ Τούνικ «συναρμολογούσε» τη μάζα των σωμάτων σε προκαθορισμένες πόζες.

«Το δέρμα μας ενώνει και μας προστατεύει. Χρησιμοποιώ την εκπληκτική ποικιλία τύπων σώματος και αποχρώσεων του δέρματος για να δημιουργήσω τη δουλειά μου, οπότε νιώθω απόλυτα κατάλληλο να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, δεδομένου ότι το μέσο μου είναι η γυμνή ανθρώπινη μορφή», ανέφερε ο Σπένσερ.

