Ενεργειακή κρίση: Γαλλία-Γερμανία... ενάντια στον «άγριο» χειμώνα - Το Παρίσι θα προμηθεύει αέριο, το Βερολίνο ρεύμα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν επισφράγισαν σήμερα την αναθέρμανση των γαλλογερμανικών σχέσεων, έπειτα από εβδομάδες διαφωνιών, με μια ενεργειακή συμφωνία που έχει ως στόχο να «εγγυηθεί τον εφοδιασμό τους».

Η αναθέρμανση οδήγησε και στην υπογραφή μιας «συμφωνίας ενεργειακής αλληλεγγύης» μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Γαλλία θα βοηθά τη Γερμανία μέσω της παράδοσης ποσοτήτων φυσικού αερίου. Η Γερμανία από την πλευρά της θα στηρίζει τη γειτονική της χώρα διασφαλίζοντας τον ανεφοδιασμό της σε ηλεκτρική ενέργεια.

«Όσο δυσκολεύουν οι καιροί, τόσο πιο σημαντική γίνεται η συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας», δήλωσε ο Σολτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την Μπορν.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός, για την οποία ήταν η πρώτη επίσκεψη στο Βερολίνο αφότου ανέλαβε αυτό το αξίωμα, έκανε λόγο για «μια ενότητα την οποία πρέπει να διατηρήσουμε» απέναντι στις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γαλλογερμανικός άξονας.

«Οι φίλοι αλληλοϋποστηρίζονται στην κακοδαιμονία» συνόψισε ο Σολτς ενώ η Μπορν έκανε λόγο για ένα «σημαντικό κείμενο που θα έχει συγκεκριμένες συνέπειες και θα προστατεύει τους πολίτες των δύο χωρών».

La France et l’Allemagne ont besoin l’une de l’autre pour surmonter les tensions énergétiques.

C’est le sens de l’accord de solidarité que nous venons de conclure pour mettre en œuvre des échanges de gaz et d’électricité entre nos deux pays et agir ensemble dans le cadre de l’UE. pic.twitter.com/PY8KSMMzXA

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 25, 2022