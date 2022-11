Ουκρανία: Ο Στόλτενμπεργκ δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αντιταχθεί στην αποστολή γερμανικών Patriot

«Συζητάμε με τους συμμάχους μας για την διαχείριση της πρότασης της Πολωνίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο.

Το Βερολίνο προσέφερε στην Βαρσοβία το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, μετά την προσγείωση «αδέσποτου» πυραύλου στο πολωνικό έδαφος, στην μεθόριο με την Ουκρανία.

Στην συνέχεια, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Μάριους Μπλαζάκ, ζήτησε από την Γερμανία να στείλει αυτές τις μονάδες των Patriot στην Ουκρανία αντί της Πολωνίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να είναι απόφαση των χωρών, αφού λάβουν υπ΄όψιν τούς κανόνες σχετικά με τον τελικό χρήστη.

«Ειδικές αποφάσεις επί ειδικών συστημάτων είναι εθνικές αποφάσεις», είπε στους δημοσιογράφους.

«Ορισμένες φορές, υπάρχουν συμφωνίες τελικού χρήστη και άλλα πράγματα, άρα χρειάζεται να γίνουν διαβουλεύσεις με τους άλλους συμμάχους. Αλλά, τελικά, η απόφαση πρέπει να ληφθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις».

