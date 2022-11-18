Μεγάλη φωτιά στην Ίμβρο - Για εμπρησμό μιλάει ο δήμαρχος

ΚΟΣΜΟΣ
Από Politis Online

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στην Ίμβρο, με την ανησυχία να είναι εμφανής λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Όπως μετέδωσε το MEGA, ο δήμαρχος της Ίμβρου, Ουνάλ Τσετίν υποστηρίζει ότι η φωτιά ξεκίνησε από τρία σημεία και κάνει λόγο για εμπρησμό.

 

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.

 

Politis Online

Νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ Περισσότερα από τον συγγραφέα