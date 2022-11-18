Μεγάλη φωτιά στην Ίμβρο - Για εμπρησμό μιλάει ο δήμαρχος

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στην Ίμβρο, με την ανησυχία να είναι εμφανής λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο δήμαρχος της Ίμβρου, Ουνάλ Τσετίν υποστηρίζει ότι η φωτιά ξεκίνησε από τρία σημεία και κάνει λόγο για εμπρησμό.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.

Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ

— ünal çetin (@unalhoca17) November 18, 2022