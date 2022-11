Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ των ΗΠΑ - Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών σημειώθηκε σήμερα στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ, με 12 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος).

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων, ενώ σημειώνεται πως τμήμα του συγκροτήματος των κατοικιών κατέρρευσε λόγω της ισχυρής έκρηξης. Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Massive explosion and fire in Gaithersburg this morning. pic.twitter.com/R6RthaFPUA

— Steve Oatley (@steveoatley) November 16, 2022