Ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία με απολογισμό δύο νεκρούς - Διαψεύδει η Μόσχα

Δύο ρωσικοί πύραυλοι που θα χτυπούσαν στόχους στην Ουκρανία φαίνεται πως έπεσαν στην Πολωνία.

Οι πύραυλοι της Ρωσίας έπεσαν σε χωριό της Πολωνίας σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης οι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο χωριό Πρεβόμντοφ, στα σύνορα Πολωνίας και Ουκρανίας, σκοτώνοντας δύο Πολωνούς πολίτες.

Συγκεκριμένα, χτυπήθηκε αγρόκτημα, με μια αποθήκη σιτηρών να πλήττεται. Επί τόπου βρίσκεται η αστυνομία, η εισαγγελία αλλά και ο στρατός.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι πύραυλοι ήταν ρωσικοί.

To Visegrad24 αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Μοραβιέτσκι και ο πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα συγκάλεσαν εκτάκτως το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει επίκληση του Άρθρου 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για την υποχρέωση παροχής άμυνας σε μέλος που δέχεται επίθεση.

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

