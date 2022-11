Να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία, δηλώνει ο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε tweet σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στη Δημοκρατία ως θεσμό, την οποία, όπως τόνισε, πρέπει να υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε.

Democracy doesn’t happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it.

I’ll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that worked into the night to safeguard our sacred right to vote. And the millions who made their voices heard.

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022