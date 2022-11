Μπάχαλο στο Twitter: Συγγνώμη ζητά η διοίκηση από τους εργαζόμενους

Μπάχαλο φαίνεται ότι προκάλεσε η απόφαση του Έλον Μασκ να απολύσει το μισό εργατικό δυναμικό του Twitter. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Twitterφέρεται να ζητά από δεκάδες απολυμένους εργαζόμενους να επιστρέψουν ξανά στη δουλειά.

Οι απολύσεις τους φέρονται ότι έγιναν κατά λάθος. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η εργασία τους ενδέχεται να χρειαστεί για να δημιουργηθούν νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα.

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν ενώ μόλις την Παρασκευή έγιναν οι μαζικές απολύσεις του μισού εργατικού δυναμικού, κι ενώ ο νέος ιδιοκτήτης υπεραμύνεται της πολιτικής του, στο πλαίσιο περικοπών για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πλατφόρμας.

Ο Έλον Μασκ επισήμανε ότι η εταιρεία δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς χάνονται πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ όπως έγραψε, στους εργαζόμενους που απολύθηκαν προσφέρθηκαν 3 μισθοί, που είναι 50% περισσότερο απ’ όσο ορίζει ο νόμος.

Πολλοί από τους απολυμένους έμαθαν για το τέλος της εργασιακής τους σχέσης με την πλατφόρμα όταν έχασαν την πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα επικοινωνίας, όπως το email.

Μόνιμο «μπλοκ» στο Twitter από τον Μασκ σε όσους δημιουργούν πλασματικά προφίλ

Εν τω μεταξύ ο Έλον Μασκ δήλωσε χθες ότι οι χρήστες του Twitter που έχουν δημιουργήσει πλασματικά προφίλ που μιμούνται άλλους χρήστες, χωρίς να τα έχουν χαρακτηρίσει ως «παρωδία» θα αποκλείονται μόνιμα από την αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς προειδοποίηση.

Σε μία ξεχωριστή ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ δήλωσε ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα προχωρούσε στην έκδοση μιας προειδοποίησης πριν από την αναστολή του προφίλ, αλλά καθώς το Twitter εξελίσσει μία ευρεία διαδικασία επαλήθευσης των χρηστών του, δεν θα υπάρξει καμία προειδοποίηση όπως επίσης και δεν θα υπάρξουν «εξαιρέσεις».

«Αυτό θα αποτελέσει μία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Twitter Blue», δήλωσε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι η οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος θα προκαλεί την απώλεια του σήματος επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022