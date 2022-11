Στον Βόρειο Ειρηνικό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος

Στον Βόρειο Ειρηνικό κατέπεσε ο κινεζικός πύραυλος, το διαστημικό «σκουπίδι» βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου, που είχε σημάνει συναγερμό σε όλο τον πλανήτη.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, τα συντρίμμια του πυραύλου Long March 5B κατέπεσαν στη γη. Ο πύραυλος ήταν αυτός που έθεσε σε τροχιά το τρίτο και τελευταίο τμήμα του νέου κινεζικού διαστημικού σταθμού «Τιανγκόνγκ» στις 31 Οκτωβρίου.

Όπως είχε συμβεί και με τις προηγούμενες εκτοξεύσεις του ίδιου πυραύλου, η διαστημική υπηρεσία της Κίνας δεν πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση του τμήματος που απέμεινε από τον πύραυλο, αφότου αποδέσμευσε το φορτίο του.

#USSPACECOM can confirm a second atmospheric reentry correlated with the #PRC’s Long March 5B #CZ5B as it exited the #USSPACECOM Area of Responsibility over the Northeast Pacific Ocean region at 4:06am MDT/10:06 UTC on Nov. 4. https://t.co/keJdc1tmxi

