Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν [video]

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Ιμράν Χαν.

Ο Ιμράν Χαν προβλήθηκε στο πόδι, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά της αυτοκινητοπομπής του καθώς ηγούνταν μιας πορείας διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ για να απαιτήσουν πρόωρες εκλογές.

Σε βίντεο φαίνεται ο Χαν να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από υποστηρικτές του, οι οποίοι τον έβαλαν σε ένα όχημα.

Footage from the container when Imran Khan shot on his leg. pic.twitter.com/rE3CyMoTdP

Ο πολιτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Hats off to this jawan who jumped in to control the shooter not caring for his life to protect Imran Khan. This nation owes you 🫡 pic.twitter.com/eFsjFBNpCA

— Tee (@_TeeKhan_) November 3, 2022