Ένοπλη επίθεση με νεκρούς και τραυματίες σε ιερό χώρο στο Ιράν

Επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ιερό χώρο στο Σιράζ του Ιράν, με 15 ανθρώπους να έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους και 40 να έχουν τραυματιστεί.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Fars, ενώ όπως επισημαίνει το Mizan Online, ο ιστότοπος της ιρανικής δικαστικής Αρχής,- τρεις ένοπλοι εξαπέλυσαν μια «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να δίνονται στοιχεία για αριθμό νεκρών ή τραυματιών.

Επίσης γίνεται λόγος πως οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των προσκυνητών κατά την είσοδό τους στον ιερό ναό του Σαχ Σεράγ στις 17.45 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται μία γυναίκα και δύο παιδιά.

🔴📸 Warning/ pictures of the blood of those killed today in the terrorist attack on the shrine of Shahcheragh, peace be upon him#BREAKING_NEWS #Shiraz#Iran pic.twitter.com/q6im18d4OQ

