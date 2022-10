Βρετανία: Έτοιμος ο Ρίσι Σούνακ να διαβεί το κατώφλι της Downing Street - Σήμερα η πρώτη ψηφοφορία

Σήμερα διεξάγεται η πρώτη ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας και ενδέχεται να φανεί λευκός καπνός ακόμα και πριν το απόγευμα. Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την αρχηγία των Συντηρητικών, γεγονός που αφήνει ως απόλυτο φαβορί τον πρώην υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σούνακ.

Πίσω από αυτόν βρίσκεται η outsider υποψηφιότητα της Πένι Μορντόντ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εκείνη έχει στη διάθεσή της μονάχα 30 βουλευτές που στηρίζουν την υποψηφιότητά της, αν και μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) θα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον 100, αν θέλει να παραμείνει στη διαδικασία.

Με βάση τους κανονισμούς που ανακοίνωσε ο Γκράχαμ Μπρέιντι, επικεφαλής της «Επιτροπής 1922» που επιβλέπει τη διαδικασία, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 16:00 της Δευτέρας. Εάν μόνο ένας συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, τότε θα ανακηρυχθεί νικητής τη Δευτέρα. Εάν οι επίδοξοι πρωθυπουργοί είναι δύο, τα μέλη του κόμματος θα αναδείξουν τον νικητή σε διαδικτυακή ψηφοφορία.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν αποκλείεται ακόμα και σήμερα ο Ρίσι Σούνακ να ανακηρυχθεί αρχηγός του Συντηρητικού κόμματος και νέος πρωθυπουργός αν και το πότε θα γίνει αυτό επίσημα παραμένει άγνωστο καθώς θα χρειαστεί η εμπλοκή του βασιλιά Καρόλου οπότε εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει μάλλον αύριο, Τρίτη (25/10).

Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει

Στην περίπτωση αυτή, θα πέσει στα βαθιά, δίχως καμία περίοδο χάριτος. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για τη δοκιμασία. Παρόλα αυτά, υπήρξε βουλευτής για μόλις επτά χρόνια και υπουργός μόνο για δύο, και ακόμη και οι συνάδελφοί του που τον υποστηρίζουν για την πρωθυπουργία παραδέχονται ότι δεν έχει ευρεία εμπειρία σε όλους τους τομείς, καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων που συσσωρεύονται σε όλα τα μέτωπα.

Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας με τον κορωνοϊό, η κατάσταση της οικονομίας, το ενδεχόμενο μπλακ άουτ στον τομέα της ενέργειας και ένας χειμώνας γεμάτος απεργίες, ένα φαινομενικά πολύ δύσκολο εξάμηνο, δηλαδή, για τη Μεγάλη Βρετανία.

Ανακοινώνοντας επίσημα την υποψηφιότητά του, την Κυριακή, ο Σούνακ δήλωσε ότι «η επιδιόρθωση της οικονομίας» είναι η πρώτη προτεραιότητά του αν και έκτοτε δεν έχει παραχωρήσει κάποια συνέντευξη που να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022