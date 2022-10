Στα καταφύγια απόψε οι κάτοικοι του Κιέβου - Ηχούν οι σειρήνες

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες πολέμου στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές απόψε λίγο μετά τις 21:00, ενώ ενεργοποιήθηκε και το σύστημα αεράμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τα καταφύγια και να παραμείνουν εκεί. Στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις και οι εικόνες που έρχονται από τα social media δείχνουν πως μία ακόμη επίθεση με drones – καμικάζι βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ουκρανικές δυνάμεις να τα καταρρίπτουν.

Την τελευταία εβδομάδα, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις χρησιμοποιώντας ιρανικά drones – καμικάζι σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επισημαίνει η ουκρανική πλευρά με τουλάχιστον 19 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σημειώνεται πως οι βομβαρδισμοί αυτοί έρχονται μερικές ώρες μετά το μπαράζ επιθέσεων σήμερα το πρωί σε κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο και το Σούμι αλλά και σε ενεργειακές εγκατάστάσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

More footage of the downing of Iranian drones in the Kyiv region pic.twitter.com/CSPp8DkryN

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022