H EE αναζητεί στοιχεία για τυχόν ανάμιξη του Ιράν στον ουκρανικό πόλεμο

Η ΕΕ αναζητεί συγκεκριμένα στοιχεία για οποιαδήποτε εμπλοκή του Ιράν στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Παράλληλα ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν αναμένει να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την αναβίωση της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Θα αναζητήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την εμπλοκή (του Ιράν στον ουκρανικό πόλεμο)», σημείωσε ο Μπορέλ προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Ουκρανός υπουργός Ντμίτρο Κουλέμπα.

Η Ουκρανία έχει αναφέρει αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με ιρανικής κατασκευής drones Shahed-136 τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ιράν αρνείται ότι παρέχει αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τη νέα επίθεση στο Κίεβο σήμερα το πρωί από πλευράς Ρωσίας με καμικάζι drone αυτή τη φορά. Το εν λόγω όπλο, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNN, η Μόσχα το προμηθεύτηκε από το Ιράν μέσα στο καλοκαίρι και το χρησιμοποίησε σε επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, της Βινίτσια, της Οδησσού, της Ζαπορίζια και άλλως πόλεων σε ολόκληρη την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, με την Ρωσία να εντείνει όλο και περισσότερο την χρήση τους.

Η στιγμή που τα καμικάζι drones πλήττουν το Κίεβο στο «φακό» του AFP

AFP’s @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku

— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022