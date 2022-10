Ακτιβιστές ψέκασαν με μπογιά τη βιτρίνα της Aston Martin στο Λονδίνο

Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Just Stop Oil κόλλησαν σήμερα τα χέρια τους στην άσφαλτο στην περιοχή Παρκ Λέιν του Λονδίνου, απέκλεισαν την περιοχή και ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά την γυάλινη πρόσοψη της έκθεσης υπερπολυτελών αυτοκινήτων Αston Martin.

Η σημερινή διαμαρτυρία των ακτιβιστών ακολουθεί εκείνη της Παρασκευής, κατά την οποία δύο γυναίκες, μέλη της οργάνωσης, έριξαν δύο κονσέρβες ντοματόσουπα πάνω στον διάσημο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

