Πτώμα 12χρονου κοριτσιού εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο Παρίσι

Σοκάρει η υπόθεση 12χρονης στο Παρίσι που βρέθηκε νεκρή χθες μέσα σε βαλίτσα.

Η είδηση «κυριαρχεί» στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γαλλία, με δεκάδες ερωτήματα για την υπόθεση να μένουν προς ώρας αναπάντητα.

Το πτώμα ενός 12χρονου κοριτσιού εντοπίστηκε χθες μέσα σε βαλίτσα, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του ενώ η μητέρα του παιδιού είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, όταν το κορίτσι δεν επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι, την Παρασκευή (14/10).

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του κοριτσιού ξεκίνησαν άμεσα, αφού αποκαλύφθηκαν σημάδια απαγωγής στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας.

Κάμερα ασφαλείας, στη συνέχεια, έδειξε μια γυναίκα γύρω στην ηλικία των 20, να μπαίνει στο κτίριο με το κορίτσι και στη συνέχεια να βγαίνει από το σπίτι και να κουβαλάει μια βαλίτσα.

Girl,12, found dead in suitcase in Paris ‘with mysterious numbers on body’ https://t.co/xQJZbK2e4C

— The Independent (@Independent) October 16, 2022