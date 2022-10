Η Ζαχάροβα κάνει λόγο για τρομοκρατική φύση του Κιέβου - Ουκρανοί χλευάζουν τη Ρωσία για τη γέφυρα της Κριμαίας

Πριν από λίγο έγινε η πρώτη επίσημη αντίδραση της Μόσχας για το σαμποτάζ στη γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα που ενώνει την Κριμαία με τη Ρωσία.

Η Ρωσίδα εκπρόσωπος του υπουργελιου Εξωτερικών της χώρας Μαρία Ζαχλαροβα, αναφέρθηκε εμμέσως στο «δεξί χέρι» του προέδρου Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αλλά και σε άλλους ουκρανούς αξιωματούχους, που χαιρετίζουν το σαμποτάζ. «Η αντίδραση του καθεστώτος του Κιέβου στην καταστροφή πολιτικών υποδομών αποτελεί απόδειξη της τρομοκρατικής φύσης του», είπε η Ζαχάροβα.

Ο Ποντολιάκ έδειξε να παραδέχεται ότι πίσω από την έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Στενό του Κερτς βρίσκεται το Κίεβο, ωστόσο πολλοί αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης είχαν κάνει λόγο για καταστροφή της γέφυρας ήδη από τους περασμένους μήνες, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Ποντολιάκ.

Η συγκεκριμένη γέφυρα είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις υποδομής της Μόσχας στην κατεχόμενη χερσόνησο. Τη γέφυρα εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Νωρίτερα, αρκετοί Ουκρανοί χλεύασαν τη Ρωσία, με αξιωματούχους της χώρας να πραγματοποιούν και αυτοί αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη γέφυρα.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γεραστσένκο, έχει αναρτήσει την «Κραυγή του Πούτιν», παραλλαγή του πίνακα που δημιούργησε ο Έντβαρτ Μουνκ το 1893. Στο φόντο φαίνεται η γέφυρα της Κριμαίας.

All trains and buses from Russia to Crimea were canceled, tickets aren’t available for sale.

Southern group of Russian troops has temporarily lost its railway supply – it’s technically there but runs along the entire mainland front line. pic.twitter.com/UpKBTrpnRC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022