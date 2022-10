Διαμελισμό της Ρωσίας και πραξικόπημα βλέπουν βρετανικές πηγές "αν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει πυρηνικά"

Ένα σκηνικό αδιεξόδου για τον Βλαντιμίρ Πούτιν περιγράφουν βρετανικές στρατιωτικές πηγές καθώς, όπως φαίνεται, τα περί χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας που φτάνουν μέχρι και το σημείο του πραξικοπημάτος σε βάρος του Ρώσου προέδρου.

Όπως αναφερούν οι πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Mirror, η στρατιωτική ελίτ της Ρωσίας το πιθανότερο είναι να μην επιτρέψει ποτέ στον Βλαντιμίρ Πούτιν να πατήσει το κουμπί εν μέσω των συνεχών υποχωρήσεων του ρωσικού στρατού στο έδαφος της Ουκρανίας, οι οποίες κατ’ εκτίμηση έφτασαν μέχρι του σημείου να χάσει 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the “russian parliament” is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all “referenda”, “decrees”, “treaties” and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022