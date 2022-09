Εικόνες αποκάλυψης στη Φλόριντα - "Καταποντίστηκε" η πολιτεία των ΗΠΑ

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Ίαν έφτασε στις ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης στη νοτιοδυτική Φλόριντα ως κυκλώνας κατηγορίας 4, στη συνέχεια διέσχισε την πολιτεία συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Χθες, Πέμπτη, περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και καταστήματα εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σε σύνολο 11 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.

Λόγω της έκτασης των καταστροφών ο Μπάιντεν κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση σοβαρής φυσικής καταστροφής, μια απόφαση που επιτρέπει να αποδεσμευθούν επιπλέον ομοσπονδιακοί πόροι για τις πληγείσες περιοχές.

This Florida woman went out for a run with her dog through shin-deep floodwaters in Orlando, even as officials have warned against going outdoors in Ian’s wake amid ongoing dangers. pic.twitter.com/yNkGiuAVlr

— CBS News (@CBSNews) September 30, 2022