Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας φοβούνται ότι ο αγωγός Nord Stream 1 θα αχρηστευθεί

Εάν οι διαρροές στους δύο αγωγούς δεν επισκευασθούν σύντομα, μεγάλος όγκος αλμυρού νερού θα εισρεύσει στο εσωτερικό τους και θα προκαλέσει οξείδωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναφέρεται στο δημοσίευμα της Tagesspiegel.

ΝΑΤΟ: Σαμποτάζ οι διαρροές στον Nord Stream

«Συζητήσαμε το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream με τον υπουργό Άμυνας Μόρτεν Μποντσκόφ. Θίξαμε την προστασία των κρίσιμων υποδομών των χωρών του ΝΑΤΟ», έγραψε στο Twitter ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022