Σε ετοιμότητα για τον τυφώνα Ίαν η Φλόριντα

Οι κάτοικοι της Φλόριντα προετοιμάζονται για τον τυφώνα Ίαν που αναμένεται να πλήξει την πολιτεία το βράδυ της Τρίτης.

Ο τυφώνας που έχει μετατραπεί σε ισχυρή καταιγίδα έχει κατεύθυνση προς τη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα, με τις αρχές να έχουν ήδη δώσει εντολή για εκκενώσεις.

9/27 11am ET: Life-threatening storm surge from #Ian is increasingly likely along the Florida west coast where a storm surge warning is in effect, w/ the highest risk from Fort Myers to the Tampa Bay region. Listen to local officials & check https://t.co/0BMJEA5Wz0 for updates! pic.twitter.com/Yvimd5FMzT

