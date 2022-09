Ξεσπούν ταραχές για 11η μέρα στο Ιράν - 76 νεκροί, γυναίκες κόβουν τα μαλλιά τους διαμαρτυρόμενες

Συνεχίζονται για 11η μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, ύστερα από το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί επειδή δεν φορούσε σωστά την χιτζάμπ της.

Οι διαδηλώσεις για τον θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί συνεχίζονται, με τις γυναίκες να κόβουν τα μαλλιά τους, να χορεύουν στους δρόμους και να εναντιώνονται κατά της υποχρεωτικής χρήσης της χιτζάμπ στο Ιράν.

Περισσότεροι από 76 νεκροί στο Ιράν

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε η Iran Human Rights, τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις σε 14 επαρχίες της χώρας», αναφέρει η ΜΚΟ σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «έξι γυναίκες και τέσσερα παιδιά» περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

Η ΜΚΟ δηλώνει ότι έλαβε αρκετά «βίντεο και πιστοποιητικά θανάτου που επιβεβαιώνουν τη ρίψη πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών». Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν έχουν μεταδώσει ότι ο επίσημος απολογισμός των νεκρών στις διαδηλώσεις φτάνει τους 41.

#Iran: tear gas being fired at protesters tonight in the city of #Tabriz.#مهسا_امینی pic.twitter.com/wZ8GSUq8RM

