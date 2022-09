Με διάταγμα Πούτιν ο Σνόουντεν θα λάβει την ρωσική υπηκοότητα

Με διάταγμα που υπέγραψε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Έντουαρντ Σνόουντεν αναμένεται να λάβει την ρωσική υπηκοότητα.

Ο Σνόουντεν ζει από το 2013 στη Ρωσία, αφού εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, μετά από αποκάλυψη πληροφοριών από τον ίδιο, για προγράμματα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA). Ο Σνόουντεν εργάζονταν για την NSA ως διαχειριστής συστημάτων.

President Vladimir Putin has granted Russian citizenship to former U.S. security contractor Edward Snowden.

Snowden has been living in Russia since 2013 to escape prosecution in the U.S. after leaking classified documents. https://t.co/axw7CU8fVI

