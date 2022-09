Ρωσία: Βίντεο που δείχνει 25χρονο να πυροβόλεί εξ επαφής στρατολόγο ανέβασε η ουκρανική προεδρία

Ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το πόσο αποφασισμένοι είναι οι Ρώσοι να μην υπακούσουν στην μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ανήρτησε στο Twitter ο σύμβουλος Εσωτερικών Υποθέσεων του προέδρου της Ουκρανίας.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Άντον Γκερασένκο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας 25χρονος πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής στρατολόγο σε στρατολογικό γραφείο στην επαρχεία Ιρκούτσκ της Ρωσίας το πρωί της Δευτέρας.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.

Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.

The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, “partially mobilized”. He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022