Το Ιράν φέγεται: Θάνατο στους διαδηλωτές για τη Μάχσα ζητούν οποαδοί του καθεστώτος - 50 νεκροί

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την εκτέλεση των αντικυβερνητικών διαδηλωτών, μεταδίδει ο Guardian, φωνάζοντας συνθήματα όπως «όσοι προσβάλουν το Κοράνι πρέπει να εκτελεστούν». Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, οι φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές χαρακτήριζαν «στρατιώτες του Ισραήλ» τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές ζητώντας επίσης «θάνατο στις ΗΠΑ» και «θάνατο στο Ισραήλ».

Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, δε, ότι οι φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις και τα απειλητικά μηνύματα ήρθαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ότι θα κατέβουν στον δρόμο για να σταματήσουν την «μοχθηρή στρατηγική του εχθρού προκειμένου να αποδυναμώσει το Ισλαμικό καθεστώς».

Όπως ήταν αναμενόμενο η κυβέρνηση του Ιράν χαρακτήρισε «αυθόρμητες» τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις του Ιράν, όπως έχει συμβεί, άλλωστε, και στο παρελθόν όποτε υπήρξαν μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος

demonstrations in Tehran and Hamadan, which were not covered by the Western media…

Why?

because this demonstration expresses support for the government and is pro for the implementation of Islamic law in Iran, especially the mandatory hijab#IranProtests #Iran #Hijab pic.twitter.com/ZfE4WfOkZf

