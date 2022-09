Ιράν: Συνέλαβαν τη δημοσιογράφο που συνέβαλε στην αποκάλυψη του θανάτου της Μαχσά Αμινί

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι συλλήψεις αυτές έρχονται την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν μετά την ανακοίνωση, στις 16 Σεπτεμβρίου, του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία έπεσε σε κώμα αφού συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για «ανάρμοστη ενδυμασία» και κρατήθηκε από την αστυνομία ηθών. Η καταστολή των διαδηλώσεων αυτών έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η σύλληψη που έχει ευθεία σύνδεση με τον θάνατο – στην πραγματικότητα, τη δολοφονία – της Μαχσά Αμινί, ήταν εκείνη της Νιλουφάρ Χαμεντί, δημοσιογράφου της Τεχεράνης που είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η Μαχσά Αμινί και συνέβαλε στην κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την τύχη της, όπως ανακοίνωσε μέσω του Telegram η εφημερίδα Shargh για την οποία εργάζεται η Χαμεντί.

Ο Μαζίντ Ταβακολί, ο οποίος έχει συλληφθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την αμφισβητούμενη προεδρική εκλογή του 2009, συνελήφθη την περασμένη νύκτα, έκανε γνωστό μέσω του Twitter ο αδελφός του, ο Μοχσέν.

Ένα άλλο μαχητικό μέλος της κοινωνίας των πολιτών, ο Χοσεΐν Ροναγί, κατάφερε από την πλευρά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που ήρθαν να τον συλλάβουν στο σπίτι του ενώ έδινε συνέντευξη στο κανάλι Iran International που έχει έδρα το Λονδίνο, έκανε γνωστό αυτό το τελευταίο.

Η φωτορεπόρτερ Γιαλντά Μοαϊερί συνελήφθη επίσης αυτή την εβδομάδα ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί επειδή κάλυψαν αυτή την υπόθεση.

Ο στρατός απειλεί να βγει στους δρόμους για να καταπνίξει τις διαδηλώσεις για την Μάχσα

Έτοιμες να κατέβουν στους δρόμους του Ιράν προκειμένου «να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς» και να διασφαλίσουν την ασφάλεια δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται από το Reuters ως η ισχυρότερη προειδοποίηση κατά όσων διαδηλώνουν μετά τον θάνατο της 22χρονη Μάχσα Αμινί.

«Αυτές οι απέλπιδες κινήσεις αποτελούν μέρος μιας μοχθηρής στρατηγικής του εχθρού προκειμένου να αποδυναμώσει το Ισλαμικό καθεστώς» ανέφεραν στην ανακοίνωση τους τους οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν.

Στόχος της παρέμβασης, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, θα είναι «η αντιμετώπιση των σχεδίων που κάνουν οι εχθροί προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια για όλους όσοι δέχονται άδικες επιθέσεις».

Παράλληλα σήμερα, Παρασκευή, σχεδιάζονται φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις τις οποίες ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν ως έναν «βρηχυθμό του λαού κατά των διαδηλωτών».

Αυτό που φοβάται η ιρανική ηγεσία είναι η αναβίωση των διαδηλώσεων του 2019 που τότε είχαν προκληθεί από την αύξηση στην τιμή των καύσιμων και οι οποίες θεωρήθηκαν οι πιο αιματηρές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας όταν, σύμφωνα με το Reuters, είχαν σκοτωθεί 1.500 άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τον θάνατο της Μάχσα διαδηλωτές στην Τεχεράνη και άλλες ιρανικές πόλεις έχουν κάψει αστυνομικά τμήματα και οχήματα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι μόνο την Πέμπτη συνελήφθησαν 280 άτομα.

MKO με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις πηγές της ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 36. «Να αναμένετε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να πιέσουν τους ιρανούς αξιωματούχους να επιτρέψουν τις διαδηλώσεις χωρίς τη χρήση φονικής βίας. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει με αληθινά πυρά, με σφαίρες και δακρυγόνα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν διαδηλωτές να αιμορραγούν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της CHRI.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, ωστόσο, επιμένει σε έναν πολύ πιο μικρό αριθμό, επιμένοντας στους 17 νεκρούς. Ανάμεσα σε αυτούς υποστηρίζει ότι βρίσκονται και πολλοί αστυνομικοί που έπεσαν θύμα των διαδηλωτών. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να πείσουν το εγχώριο ακροατήριο και όχι μόνο ότι δεν υπάρχει καμία ανάμειξη των δυνάμεων ασφαλείας στους θανάτους των διαδηλωτών. Οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας πάντως έχουν μετατραπεί σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές έκαψαν τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ. Στην Τεχεράνη και την υπόλοιπη χώρα διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna. Σε ένα από αυτά τα στιγμιότυπα που έχουν κατακλύσει τα σόσιαλ μίντια, μία ηλικιωμένη γυναίκα βγαίνει στους δρόμους της πόλης Ρας, στο βόρειο Ιράκ, με ακάλυπτο το κεφάλι, φωνάζοντας «θάνατος στον Χαμεϊνί». Πρόκειται για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν από το 1989. Ήταν επίσης πρόεδρος της χώρας από το 1981 μέχρι το 1989. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Το Διαδίκτυο έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κοινωνική αφύπνιση, με χιλιάδες γυναίκες να χρησιμοποιούν τα σόσιαλ μίντια για να εκφράσουν την οργή τους. Επιπλέον, χιλιάδες ήταν και τα βίντεο, στα οποία αποτυπωνόταν η μαζικότητητα των κινητοποιήσεων, αλλά και οι βίαιες απαντήσεις των αστυνομικών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό και η πρόσβαση στο Instagram και στο WhatsApp έχει περιοριστεί, σύμφωνα με Δυτικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε περιοχές της επαρχίας του δυτικού Κουρδιστάν του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας, και περιφερειακές διακοπές ρεύματος σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης.

«Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε. Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος καταγράφηκαν και εκτός του Ιράν, όπως στη Βηρυτό και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί γυναίκες συνέχισαν να κόβουν μπροστά στις κάμερες τις κοτσίδες τους για να δείξουν ότι τα μαλλιά ανήκουν σε αυτές και τα κάνουν οι ίδιες ό,τι θέλουν. Και αυτό, καθώς η 22χρονη Μαχσά πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφού συνελήφθη στην Τεχεράνη επειδή φορούσε «ακατάλληλη ενδυμασία».

The US has imposed sanctions on Iran’s feared morality police, accusing it of “abuse and violence against Iranian women”.

The move follows unrest over the death of Mahsa Amini, who died in police custody.https://t.co/MbOxo6IPlf pic.twitter.com/gg6uIyrzyH

— DW News (@dwnews) September 22, 2022