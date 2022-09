Βίντεο δείχνει τον Μπάιντεν να τα έχει «χαμένα» μετά από ομιλία του

Για ακόμη μια φορά ο Τζο Μπάιντεν έκανε μια «αμήχανη» στιγμή απόψε, με τον ίδιο να φαίνεται μπερδεμένος όταν κατέβαινε από το βήμα μετά το τέλος ομιλίας του στη Ν. Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φεύγοντας από τη σκηνή σταμάτησε απότομα και κοίταξε γύρω του με μια έκφραση σύγχυσης στο πρόσωπό του. Στη συνέχεια ρώτησε κάποιους από τους παρευρισκόμενους πώς να κατέβει από το βήμα και έκανε μερικά μικρά βήματα σαν να τρεκλίζει.

Ένας άνδρας ανέβηκε στο βήμα και είπε: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ», με τον Μπάιντεν να φαίνεται «χαμένος».

Terrifying.

This is our Commander in Chief. https://t.co/JvQ4getqTH

— Ted Cruz (@tedcruz) September 22, 2022