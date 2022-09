Σε αναβρασμό το Ιράν: Τουλάχιστον 31 νεκροί από την έναρξη των διαδηλώσεων

«Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (…) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές να προσάγουν «όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες», σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε σήμερα.

«Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας Μαχσά Αμινί και έχουμε ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να εντοπίσουν όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στους δρόμους, αλλά και όσους θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας, και να τους αντιμετωπίσουν αποφασιστικά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε «τη βίαιη καταστολή» και την «παράνομη χρήση χειροβομβίδων, σφαιρών από ατσάλι, δακρυγόνων, κανονιών νερού και γκλομπ με στόχο να διαλυθούν οι διαδηλωτές».

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές έκαψαν χθες το βράδυ τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Αλλού στη χώρα διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Viral έχουν γίνει εξάλλου οι εικόνες γυναικών που πετάνε στον αέρα τις μαντίλες τους ή τις καίνε. «Όχι στη μαντίλα, όχι στο τουρμπάνι, ναι στην ελευθερία και την ισότητα!», φώναξαν διαδηλωτές στην Τεχεράνη.

I’m so proud of my people in Iran. Together we will get our freedom. #مهسا_امینی #OpIran #IranProtests #IranProtests2022 pic.twitter.com/cWrYZAnELY

Από την αρχή των κινητοποιήσεων έχει μειωθεί η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο στο Ιράν, ενώ λίγο αργότερα οι ιρανικές αρχές μπλόκαραν την πρόσβαση στο Instagram και το WhatsApp.

«Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε.

As people take to the streets to protest in Iran, the Iranian regime shuts down their internet. They don’t want the world to see what’s going on. #IranProtests #IranProtests2022 #Iran pic.twitter.com/Iz6iYn6fEP

— James Melville (@JamesMelville) September 22, 2022