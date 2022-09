Αναφορές πως το διάγγελμα Πούτιν αναβλήθηκε για την Τετάρτη

Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως ο Ρώσος πρόεδρος θα προβεί απόψε σε διάγγελμα, με την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν να πραγματοποιείται αύριο.

Ο Πούτιν ήταν προγραμματισμένο να απευθύνει διάγγελμα, σχετικά με τα δημοψηφίσματα για την ένωση περιοχών της Ουκρανίας με τη Ρωσία, στις 20:00 απόψε, με την ομιλία του να καθυστερεί. Ένας πρώην σύμβουλος του Ρώσου ηγέτη διέρρευσε πως η ομιλία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, o Σεργκέι Μάρκοφ που υπήρξε πρώην στενός σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι το διάγγελμα θα διεξαχθεί τελικά αύριο.

Παράλληλα, ο Βρετανός στρατηγός Ρίτσαρντ Σίρεφ σχολίασε στο «Sky News» ότι η καθυστέρηση στη μετάδοση της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «χαοτική». «Είδαμε ότι ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να είναι στις 8:00 ώρα Μόσχας. Ακολούθησε ένα tweet από το RT που έλεγε ότι δεν θα γίνει στις 8:00 ώρα Μόσχας και ούτως ή άλλως αυτή η ώρα έχει περάσει. Αυτό μου λέει ότι υπάρχει ένα είδος χάους», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που ο Πούτιν προέβη σε διάγγελμα ήταν λίγο πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο δημοσιογράφος Ντόμινικ Τζόνσον έδωσε μέσω Twitter την δικιά του εκδοχή για το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου.

Putin announces an address to the nation and doesn't give it, but while everyone waits the world's eyes are all on Moscow and noone cares about all the UN General Assembly speeches in New York where he wasn't allowed to go. Trolling at the highest level

— Dominic Johnson (@kongoecho) September 20, 2022